Российского диджея арестовали в Таиланде за наркоторговлю

Российского диджея арестовали на Пхангане в Таиланде за наркоторговлю

Россиянина Антона Петухова арестовали за наркоторговлю в Таиланде. Об этом сообщает издание Baza.

Переехавшего в Таиланд из Барнаула больше десяти лет назад Петухова задержали на острове Пханган. 41-летний россиянин в этот момент ехал в красном седане Toyota и находился под действием запрещенных веществ.

Полицейские, остановившие диджея, в дальнейшем провели обыск его автомобиля и жилья. У россиянина дома нашли более 130 граммов различных наркотиков и таблеток с психотропными веществами. Также, как отмечается, среди изъятого оказался синтетический препарат, с которым тайские силовики никогда не сталкивались.

В полиции Таиланда сообщили, что, вероятно, профессия диджея для гражданина России была лишь прикрытием для наркоторговли. В развлекательных заведениях, пояснили правоохранители, он находил клиентов, брал с них деньги, а потом присылал им координаты закладок.

Ранее на Бали задержали россиян по подозрению в производстве мефедрона. Индонезийские силовики также ликвидировали их лабораторию, где до этого была найдена партия в 7,3 килограмма чистого вещества.