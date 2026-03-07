На Бали задержали двух россиян по подозрению в производстве мефедрона

В Индонезии сообщили о задержании двух россиян и ликвидации лаборатории по производству мефедрона. Об этом сообщает Antara.

Лаборатория располагалась в округе Гианьяр на Бали. Были задержаны мужчина и женщина, находящиеся в стране с января 2026 года. Подозреваемые активно производили и распространяли мефедрон. Во время обыска обнаружили 7,3 килограмма чистого вещества, при этом ранее в Индонезии находили только малые партии мефедрона. Также были изъяты весы, респираторы, колбы и мешалки.

Женщина ранее изучала в России биологию и применяла полученные знания для синтеза наркотика. Мужчина сообщил, что служил в разведке Российской армии, откуда уволился по состоянию здоровья.

