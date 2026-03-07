Реклама

19:22, 7 марта 2026Мир

На Бали задержали двух россиян по подозрению в производстве мефедрона

В Индонезии задержали двух россиян по подозрению в производстве мефедрона
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
Индонезийская полиция. Архивное фото

Индонезийская полиция. Архивное фото. Фото: Willy Kurniawan / Reuters

В Индонезии сообщили о задержании двух россиян и ликвидации лаборатории по производству мефедрона. Об этом сообщает Antara.

Лаборатория располагалась в округе Гианьяр на Бали. Были задержаны мужчина и женщина, находящиеся в стране с января 2026 года. Подозреваемые активно производили и распространяли мефедрон. Во время обыска обнаружили 7,3 килограмма чистого вещества, при этом ранее в Индонезии находили только малые партии мефедрона. Также были изъяты весы, респираторы, колбы и мешалки.

Женщина ранее изучала в России биологию и применяла полученные знания для синтеза наркотика. Мужчина сообщил, что служил в разведке Российской армии, откуда уволился по состоянию здоровья.

Ранее в Санкт-Петербурге осудили блогера Эль Капитана по делу о наркотиках. Суд приговорил его к 10,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

