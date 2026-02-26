Реклама

13:51, 26 февраля 2026Силовые структуры

Российский блогер получил 10,5 года колонии за найденные дома наркотики

В Петербурге осудили блогера Эль Капитана по делу о наркотиках
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге осудили блогера Эль Капитана по делу о наркотиках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он признан виновным по статье 30, 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, Юрий Кузнецов, известный как блогер Эль Капитан, в период с января по июнь 2025 года потреблял наркотические вещества и создал в квартире на Пионерской улице место для употребления посторонними наркотических средств. При обыске в квартире блогера были обнаружены: гриндер, весы и стеклянные сосуды, предназначенные для употребления запрещенных веществ.

Также, действуя с умыслом на незаконный сбыт наркотических веществ, приобрел мефедрон массой около девяти граммов и подготовил его к дальнейшей реализации, расфасовав малыми дозами. В июне 2025 года Кузнецов приобрел сильнодействующее вещество, содержащее оксандролон, массой около 16 граммов, в виде таблеток, которые также хранил по месту проживания для дальнейшей реализации.

Суд приговорил его к 10,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что сбежавший из психбольницы россиянин напал на полицейских.

