Трамп назвал себя причиной существования Израиля

Трамп заявил, что если бы не он, то Израиля не существовало бы

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы не он, то Израиля сейчас не существовало бы. Об этом он заявил в интервью подкасту Pod Force One.

«Израиля бы не было... Если бы не я, Израиля бы сейчас не было», — сказал он.

Свое мнение он обосновал действиями США против Ирана, которые, по словам главы Белого дома, не позволили республике начать полномасштабную агрессию против Израиля.

Ранее американский лидер подтвердил, что в недавнем телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху назвал его «гребаным сумасшедшим». Он объяснил, что «немного» обеспокоен его постоянными конфликтами с Ливаном.

