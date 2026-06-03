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15:06, 3 июня 2026Мир

Трамп назвал себя причиной существования Израиля

Трамп заявил, что если бы не он, то Израиля не существовало бы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Win McNamee/Getty / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы не он, то Израиля сейчас не существовало бы. Об этом он заявил в интервью подкасту Pod Force One.

«Израиля бы не было... Если бы не я, Израиля бы сейчас не было», — сказал он.

Свое мнение он обосновал действиями США против Ирана, которые, по словам главы Белого дома, не позволили республике начать полномасштабную агрессию против Израиля.

Ранее американский лидер подтвердил, что в недавнем телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху назвал его «гребаным сумасшедшим». Он объяснил, что «немного» обеспокоен его постоянными конфликтами с Ливаном.

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