Трамп назвал себя причиной существования Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы не он, то Израиля сейчас не существовало бы. Об этом он заявил в интервью подкасту Pod Force One.
«Израиля бы не было... Если бы не я, Израиля бы сейчас не было», — сказал он.
Свое мнение он обосновал действиями США против Ирана, которые, по словам главы Белого дома, не позволили республике начать полномасштабную агрессию против Израиля.
Ранее американский лидер подтвердил, что в недавнем телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху назвал его «гребаным сумасшедшим». Он объяснил, что «немного» обеспокоен его постоянными конфликтами с Ливаном.