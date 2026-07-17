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16:51, 17 июля 2026Мир

В Китае оценили резкую риторику Трампа в адрес Пекина

В Китае назвали резкую риторику Трампа в адрес Пекина игрой перед выборами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Saul Loeb / Pool / Getty Images

Пекин не станет чрезмерно реагировать на заявления президента США Дональда Трампа, которые, вероятно, продиктованы внутриполитическими факторами, а не враждебностью к Китаю. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на китайских аналитиков.

«Республиканская партия ощущает значительное давление в связи с промежуточными выборами из-за инфляции и низкого уровня удовлетворенности экономической политикой администрации Трампа», — заявил декан Института международных исследований Фуданьского университета У Синьбо.

По его оценке, карательные меры Вашингтона в отношении Пекина маловероятны, поскольку основное внимание Трампа сосредоточено на выборах. При этом У Синьбо признал, что в случае введения ограничений это «безусловно, повлияет на китайско-американские отношения».

Ранее американский лидер рассказал о рассекречивании данных разведки, которые вскрыли шокирующие уязвимости в системе американских выборов.

В ходе обращения к нации политик заявил, что Китай осуществил крупнейшую в истории кражу данных, получив незаконный доступ к персональной информации 220 миллионов американских избирателей.

В ответ официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркнул, что обвинения американского лидера являются «чистым вымыслом и злонамеренной клеветой». По его словам, Пекин неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств.

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