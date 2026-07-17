Филиппины обвинили Китай в расизме из-за видео с обезьянами-филиппинцами

Филиппины заявили о моральном банкротстве пропаганды Китая после видео с обезьянами

Филиппины решительно осудили государственную газету China Daily за публикацию видео, созданного с помощью искусственного интеллекта, в котором филиппинцы изображены в виде обезьян. Манила потребовала удалить ролик, назвав его оскорбительным и расистским, сообщает The Guardian.

В видео обезьяна в филиппинской национальной одежде получает указания от рук, символизирующих США и Японию, после чего ее выбрасывают в море и обстреливают из водяной пушки. Министр обороны Филиппин Хильберто Теодоро назвал эти материалы «презренной пропагандой» и «позором для любого государства, претендующего на ответственное региональное лидерство».

«Эта насмешка над законным решением арбитража 2016 года и восхваление насилия в отношении филиппинского народа и солдат в видео свидетельствуют о моральном и интеллектуальном банкротстве китайской пропагандистской машины», — заявил Теодоро.

Инцидент усугубил напряженность в отношениях между Манилой и Пекином на фоне конфликта в Южно-Китайском море, включая столкновения судов, введение санкций Китаем против филиппинского министра и спор о плавучем барьере у входа в район Скарборо. Посольство Китая в Маниле не ответило на запрос о комментарии.

На протяжении десятилетий Пекин ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона о территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Эти острова являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом.

Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо и архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом. Через акваторию Южно-Китайского моря проходит примерно 40 процентов трафика мировой торговли и перевозится до 80 процентов объемов китайского импорта нефти и газа. В Пекине считают, что Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами в Южно-Китайском море.