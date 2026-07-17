Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:36, 17 июля 2026Экономика

Китай обвинил Британию в нарушении прав и подрыве доверия

China Daily: Китай жестко раскритиковал Британию за национализацию British Steel
Кирилл Луцюк

Фото: Danny Lawson / Reuters

Решение властей Великобритании национализировать British Steel вызвало жесткую реакцию китайских властей. Об этом сообщило China Daily.

Как заявили в Министерстве коммерции КНР, такой шаг серьезно нарушает законные права и интересы китайского владельца этого предприятия — компании Jingye Group. Кроме того, в Пекине считают, что подобные действия подрывают доверие китайских компаний, инвестирующих в экономику Соединенного Королевства.

Издание напомнило, что British Steel годами работала в убыток, прежде чем в 2020 году была приобретена базирующейся в провинции Хэбэй группой компаний Jingye Group, которая вложила большие деньги в новую собственность.

Ранее министр по делам бизнеса Великобритании Питер Кайл заявил, что национализация British Steel продиктована интересами национальной безопасности, экономики и сохранения отечественного производства стали. Государственная собственность является лучшим способом обеспечить будущее компании, сохранить производственные мощности и защитить цепочки поставок. Государство управляло этим предприятием с апреля 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Сосед России поздравил Украину
    Подросток в Москве стал обладателем «дерева в почках» из-за вейпа
    Две девочки на сапбордах потерялись на водохранилище в России
    Жена Сарика Андреасяна прокомментировала сходство дочери с Павлом Прилучным
    Китай ответил на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы США
    «Ростех» рассказал о достоинствах Су-30СМ2
    Китай обвинил Британию в нарушении прав и подрыве доверия
    Филиппины обвинили Китай в расизме из-за видео с обезьянами-филиппинцами
    США призвали пересмотреть взаимодействие с Европой из-за России
    Появились подробности расследования экстремального спуска в вулкан на Камчатке
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok