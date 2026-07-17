Появились подробности расследования экстремального спуска в вулкан на Камчатке

На Камчатке сообщили подробности об экстремальном спуске в вулкан

На Камчатке сообщили подробности об экстремальном спуске в вулкан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

По данным следствия, 39-летний индивидуальный предприниматель организовал экскурсию на вулкан для группы туристов. При этом он не обеспечил их специальным снаряжением и не предупредил о рисках. Гид предложил одному из туристов спуститься на сапборде со склона к кратерному озеру. В результате он перевернулся на неровном участке и получил оскольчатый перелом бедра.

Следователи допросили подозреваемого и провели осмотр места происшествия, это позволило максимально детально восстановить картину произошедшего.

По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью потерпевшего. Расследование продолжается, выполняются необходимые действия для закрепления доказательной базы.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности о скатившемся на сапе в вулкан на Камчатке туристе.