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13:16, 6 июля 2026Путешествия

Стали известны подробности о скатившемся на сапе в вулкан на Камчатке туристе

Скатившийся в вулкан на сапе на Камчатке турист заработал перелом бедра
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Наталья Акбирова / ТАСС

Стали известны подробности о скатившемся на сапе в вулкан Горелый на Камчатке туристе — он заработал перелом левого бедра. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Уточняется, что за произошедшее ответит организатор тура. Оказалось, что 39-летний индивидуальный предприниматель сам предложил отдыхающему проехаться на сапе по склону вулкана. В отношении него возбудили уголовное дело. По данным следствия, мужчина хотел получить прибыль и организовал тур, хотя не мог гарантировать безопасность путешественников.

Помимо этого, он не выдал туристам специальное снаряжение, не проинформировал их о возможных опасностях и наврал о своей квалификации.

2 июля стало известно, что турист попытался спуститься в жерло вулкана на Камчатке. В результате он повредил ногу.

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