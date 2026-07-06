Стали известны подробности о скатившемся на сапе в вулкан на Камчатке туристе

Скатившийся в вулкан на сапе на Камчатке турист заработал перелом бедра

Стали известны подробности о скатившемся на сапе в вулкан Горелый на Камчатке туристе — он заработал перелом левого бедра. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Уточняется, что за произошедшее ответит организатор тура. Оказалось, что 39-летний индивидуальный предприниматель сам предложил отдыхающему проехаться на сапе по склону вулкана. В отношении него возбудили уголовное дело. По данным следствия, мужчина хотел получить прибыль и организовал тур, хотя не мог гарантировать безопасность путешественников.

Помимо этого, он не выдал туристам специальное снаряжение, не проинформировал их о возможных опасностях и наврал о своей квалификации.

2 июля стало известно, что турист попытался спуститься в жерло вулкана на Камчатке. В результате он повредил ногу.