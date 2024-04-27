Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:11, 27 апреля 2024Экономика

В платежной системе одной из крупнейших экономик мира возник кризис

Bloomberg: банки Индии не справляются с резко выросшим объемом цифровых платежей

Фото: Altaf Hussain / Reuters

В платежной системе Индии, являющейся одной из крупнейших экономик мира, возникли кризисные явления и многочисленные сбои, связанные с устаревшими технологиями банков, которые не поспевают за ростом объемов цифровых платежей в стране, выросшим с 2017 года в пять раз. Об этом пишет Bloomberg.

Только на этой неделе Резервный банк Индии (RBI) запретил четвертой по величине кредитной организации страны, Kotak Mahindra Bank, выпускать кредитные карты и привлекать новых клиентов в онлайн-сервисах из-за нарушений кибербезопасности, а после сбоя в приложении ICICI Bank были раскрыты данные примерно о 17 тысячах новых владельцах кредиток.

В материале говорится, что в последние годы Индия активно инвестировала в обширную экосистему технологий, чтобы повысить финансовую доступность и привлечь сотни миллионов граждан на цифровой рынок, но, хотя качество обслуживания клиентов и повысилось, «основной уровень и его архитектура не модернизировались такими же темпами». В результате создается нагрузка на серверы и, согласно отчету McKinsey & Company, индийским банкам не хватает необходимой инфраструктуры для адекватной защиты данных клиентов и предотвращения утечек.

Материалы по теме:
Экономика Китая стремительно растет. Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
Экономика Китая стремительно растет.Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
22 марта 2024
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию. Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию.Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
20 февраля 2024

Отмечается, что в то время, как министр финансов Индии Нирмала Ситхараман призывает финансовые учреждения модернизироваться, серверная часть большинства банков страны, которые тратят на технологии почти в полтора раза меньше от чистой прибыли, чем их мировые коллеги, по-прежнему опирается на «устаревшую систему».

Ранее аналитики издания заявили, что к 2028 году Индия может стать страной с самыми быстрыми темпами роста ВВП в мире и главным драйвером развития глобальной экономики. Оптимистичный прогноз экспертов подразумевает ежегодные темпы роста ВВП страны на уровне в 9 процентов, но даже при негативном сценарии с 6,5 процента роста ожидается, что индийской экономике удастся обойти всех своих главных конкурентов.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе». Он обеспечил напавших связью и деньгами

      Раскрыта неочевидная причина постоянного чувства голода

      Валиева стала участницей популярного российского шоу

      В Москве пройдет необычный фестиваль

      Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили мини-трейлер игры

      Захарова заявила о неспособности Запада повлиять на цели СВО

      В США российскую систему ПВО назвали лучшей в мире

      Летевший в Узбекистан самолет с россиянами сменил курс и сел в другом месте

      Бык ворвался в ремонтную мастерскую и устроил погром

      Парикмахер перечислила раздражающие привычки клиентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше