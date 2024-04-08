Индии спрогнозировали статус самой быстрорастущей экономики

Bloomberg: Индия может стать главным драйвером мировой экономики к 2028 году

К 2028 году Индия может стать страной с самыми быстрыми темпами роста ВВП в мире и главным драйвером развития глобальной экономики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз опрошенных аналитиков.

Оптимистичный прогноз экспертов подразумевает ежегодные темпы роста ВВП Индии на уровне в 9 процентов. В свою очередь, негативный сценарий предполагает показатель на отметке в 6,5 процента. Но даже при таком раскладе Индии, как утверждают аналитики, удастся обойти по этому показателю своих главных конкурентов, включая Китай.

В то же время местным властям еще предстоит сделать многое для сохранения высоких темпов экономического роста в среднесрочной перспективе. Речь идет в том числе о наращивании инвестиций в инфраструктуру, мерах по увеличению производительности труда, стимулировании более активной урбанизации азиатской республики, увеличении численности промышленных предприятий и рабочих мест, резюмировали эксперты.

Ранее аналитики международного рейтингового агентства Moody's повысили прогноз темпа роста индийской экономики в 2024 году на 0,7 процентных пункта. Если предыдущая оценка предполагала увеличение ВВП азиатской страны на 6,1 процента, то обновленная — 6,8. В случае реализации подобного сценария Индия станет самой быстрорастущей экономикой среди всех стран «Большой двадцатки» (G20).