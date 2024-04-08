Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:38, 8 апреля 2024Экономика

Индии спрогнозировали статус самой быстрорастущей экономики

Bloomberg: Индия может стать главным драйвером мировой экономики к 2028 году

Фото: Samuel Rajkumar / Reuters

К 2028 году Индия может стать страной с самыми быстрыми темпами роста ВВП в мире и главным драйвером развития глобальной экономики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз опрошенных аналитиков.

Оптимистичный прогноз экспертов подразумевает ежегодные темпы роста ВВП Индии на уровне в 9 процентов. В свою очередь, негативный сценарий предполагает показатель на отметке в 6,5 процента. Но даже при таком раскладе Индии, как утверждают аналитики, удастся обойти по этому показателю своих главных конкурентов, включая Китай.

Материалы по теме:
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию. Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию.Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
20 февраля 2024
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики. Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики.Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
22 мая 2023

В то же время местным властям еще предстоит сделать многое для сохранения высоких темпов экономического роста в среднесрочной перспективе. Речь идет в том числе о наращивании инвестиций в инфраструктуру, мерах по увеличению производительности труда, стимулировании более активной урбанизации азиатской республики, увеличении численности промышленных предприятий и рабочих мест, резюмировали эксперты.

Ранее аналитики международного рейтингового агентства Moody's повысили прогноз темпа роста индийской экономики в 2024 году на 0,7 процентных пункта. Если предыдущая оценка предполагала увеличение ВВП азиатской страны на 6,1 процента, то обновленная — 6,8. В случае реализации подобного сценария Индия станет самой быстрорастущей экономикой среди всех стран «Большой двадцатки» (G20).

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала преступников, помогавших телефонным мошенникам с Украины. Они похитили у россиян миллиарды рублей

      Набиуллина призвала активнее использовать прибыль компаний

      Россиянкам назвали способы восстановить волосы после неудачного окрашивания

      В России таксист-мигрант назвал женщину «русской тварью» и отказался ее везти

      Советник Трампа опроверг план по окончанию конфликта на Украине

      Песков заявил о встрече Путина и Эрдогана в обозримой перспективе

      Путин заслушал доклады по ситуации с паводками

      Глава Оренбурга заявил об ухудшении ситуации с паводком

      Индии спрогнозировали статус самой быстрорастущей экономики

      Кожа женщины покрылась тысячами опухолей из-за редкого заболевания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше