Прогноз роста индийской экономики повысили

Moody's: ВВП Индии вырастет на 6,8 процента по итогам 2024 года

Аналитики международного рейтингового агентства Moody's повысили прогноз темпа роста индийской экономики с 6,1 до 6,8 процента по итогам 2024 года. Об этом сообщает Businesstoday.

Если этот сценарий реализуется, ВВП азиатской страны станет самым быстрорастущим среди всех государств «Большой двадцатки» (G20). На пересмотр предыдущей оценки рейтингового агентства повлияли в том числе «более сильные, чем ожидалось, экономические показатели» за 2023 год. Так, по итогам третьего финансового квартала (октябрь-декабрь 2023 года) ВВП Индии вырос на 8,4 процента в годовом выражении.

В 2025 году, согласно ожиданиям экспертов Moody's, темпы увеличения индийской экономики незначительно замедлятся и составят 6,4 процента. Несмотря на это, как утверждают аналитики, темпы роста ВВП азиатской страны останутся самыми динамичными среди всех стран G20. «Экономика Индии показывает хорошие результаты», — резюмировали аналитики рейтингового агентства.

О том, что Индия стала самой быстрорастущей экономикой мира по итогам апреля-сентября 2023 года, премьер-министр азиатской страны Нарендра Моди заявлял еще в начале февраля. За этот период времени темпы увеличения ВВП составили 7,5 процента. Моди уточнил, что показатель оказался «намного выше» среднемирового значения.

