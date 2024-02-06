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11:33, 6 февраля 2024Экономика

Названа самая быстрорастущая экономика

Премьер Моди: Индия стала самой быстрорастущей экономикой в мире

Фото: Amit Dave / Reuters

По итогам апреля-сентября 2023 года Индия стала самой быстрорастущей экономикой мире с приростом ВВП в 7,5 процента. Об этом заявил премьер-министр азиатской страны Нарендра Моди, его слова приводит ТАСС.

Речь идет о темпах роста ВВП Индии за первые шесть месяцев текущего финансового года (начался 1 апреля 2023 года и завершится 31 марта 2024 года). Показатель оказался «намного выше» в сравнении со среднемировым значением для этого периода, уточнил он.

Премьер-министр также спрогнозировал, что в обозримом будущем Индия сможет сохранить высокие темпы экономического роста. «Индия стала самой быстрорастущей экономикой в мире. И недавно МВФ предсказал, что мы будем расти такими же темпами», — заключил Моди в ходе выступления на открытии Международной энергетической недели (India Energy Week) в Гоа.

Ранее директор Азиатско-Тихоокеанского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Кришна Сринивасан заявил, что влияние Индии на мировую экономику будет расти в среднесрочной перспективе. К 2028 году, согласно ожиданиям эксперта, азиатская страна увеличит свой вклад в глобальный ВВП с нынешних 16 процентов до 18 процентов. Усилению влияния Индии будет способствовать в том числе замедление экономического роста в Китае.

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      Анатолий Акулов
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