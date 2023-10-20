Индии предрекли усиление влияния на мировую экономику

Bloomberg: в МВФ ожидают усиления влияния Индии на мировую экономику к 2028 году

Международный валютный фонд (МВФ) рассчитывает, что Индия увеличит свой вклад в мировую экономику с нынешних 16 процентов до 18 процентов в 2028 году, заявил директор Азиатско-Тихоокеанского департамента организации Кришна Сринивасан. Его слова приводит Bloomberg.

Такие ожидания на страну возлагают на фоне замедлившегося роста экономики Китая, прибавившей по итогам третьего квартала 4,9 процента в годовом измерении. По оценкам МВФ, ВВП Индии вырастет на 6,3 процента как в этом, так и в следующем году.

При этом с точки зрения размера экономики превосходство Китая остается в этой паре несомненным. Согласно последним оценкам МВФ, на который ссылаются журналисты, номинальный валовой внутренний продукт Китая увеличится в ближайшие пять лет до 23,61 триллиона долларов, у Индии же он составит 5,94 триллиона.

В августе текущего года глава правительства страны Нарендра Моди заявил, что Индия станет третьей крупнейшей экономикой мира в 2028 году. По мнению экспертов рейтинговой финансовой компании S&P Global, это произойдет в 2030 году, когда Индия обойдет по размеру ВВП Японию.