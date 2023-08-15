Индии пообещали статус третьей экономики мира

Моди: Индия станет третьей экономикой мира в ближайшие пять лет

Индия станет третьей крупнейшей экономикой мира в следующие пять лет, а борьба с бедностью и рост благосостояния граждан будут продолжаться, пообещал глава правительства страны Нарендра Моди в обращении к нации по случаю 76-й годовщины обретения независимости. Его выступление цитируют «Ведомости».

По словам Моди, в истории Индии было «1000 лет порабощения» до 1947 года, когда страна окончательно освободилась от колониального владычества Великобритании, а теперь впереди «1000 лет величия», которое, как пообещал премьер, обеспечат экономическая и социальная трансформация за счет «демографии, демократии и разнообразия».

В настоящее время, согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), экономика Индии является самой быстрорастущей в мире. В текущем году МВФ ожидает ее роста на 6,1 процента, а в 2024-м — на 6,3 процента.

По прогнозу инвестиционного банка Goldman Sachs, к 2075 году Индия может стать второй по величине экономикой в мире, а ВВП страны вырастет до 52,5 триллиона долларов. Одной из причин этого названо то, что в ближайшие десятилетия в стране будет становиться пропорционально больше взрослых, которые в состоянии содержать молодежь и пенсионеров. Это в свою очередь дает возможность наращивать производственные мощности, расширять сферу услуг и развивать инфраструктуру.