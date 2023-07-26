Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:11, 26 июля 2023Экономика

Индия подтвердила статус самой быстрорастущей экономики

МВФ повысил прогноз роста экономики Индии до 6,1 процента в 2023 году

Фото: Elle / Unsplash

Международный валютный фонд (МВФ) в июльском прогнозе подтвердил статус Индии как самой быстрорастущей экономики мира. Это следует из опубликованных данных фонда.

МВФ повысил прогноз роста Индии в 2023 году на 20 базисных пунктов, до 6,1 процента. Пересмотр оценок отражает динамику более сильного, чем ожидалось, роста в четвертом квартале прошлого года на фоне увеличения внутренних инвестиций. По сравнению с апрельским прогнозом ожидания на текущий год были увеличены на 0,2 процента, рост экономики страны в 2024 году по-прежнему оценивается в 6,3 процента.

Прогнозы по росту экономики Китая не изменились. МВФ считает, что он составит 5,2 процента в этом году и 4,5 процента в следующем. При этом фонд отметил, что рост будет обусловлен увеличением потребления, что компенсирует низкие показатели инвестиций, вызванные спадом в сфере недвижимости. В МВФ также отметили более сильные, чем ожидалось, показатели чистого экспорта КНР.

Материалы по теме:
Китай начал охоту за новыми ценными металлами. Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
Китай начал охоту за новыми ценными металлами.Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
3 июля 2023
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики. Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики.Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
22 мая 2023

Эксперты ожидают, что Индия и Китай будут стимулировать экономический рост в развивающихся странах Азии, который в регионе в текущем году составит 5,3 процента (5 процентов в 2024 году, минус 0,1 процента по сравнению с прошлым прогнозом). В то же время МВФ повысил свой прогноз глобального роста на 2023 год на 0,2 процентного пункта, до 3 процентов (плюс 0,2 процента к оценке апреля), а оценка роста на 2024 год осталась без изменений — 3 процента.

Ранее инвестиционный банк Goldman Sachs заявил, что Индия может стать второй по величине экономикой в мире к 2075 году, а ВВП страны вырастет до 52,5 триллиона долларов. На это повлияют низкий коэффициент зависимости (соотношение между населением трудоспособного возраста и количеством детей и пожилых людей), прогресс страны в области технологий и инноваций и рост капиталовложений.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Основателя Group-IB Сачкова приговорили к 14 годам за госизмену

    Западные эксперты заявили об ответственности НАТО за провал контрнаступления ВСУ

    Полчища хриплых лопатоногов заполонили дорогу и остановили машины

    Синоптик предупредил об обрушении тропических ливней на часть России

    В Госдуме оценили последствия введения ГОСТа для школьной формы

    Москвичку обманули почти на 100 тысяч рублей при закупке амуниции для СВО

    Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада

    В одной стране выгорели миллионы гектаров леса

    Украинский фехтовальщик отказался проводить поединок с россиянином

    Обыски в московской квартире украинской журналистки Соколовской попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости