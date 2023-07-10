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13:37, 10 июля 2023Экономика

Экономике Индии предсказали рост

Goldman Sachs: экономика Индии может стать второй по величине в мире к 2075 году

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Индия может стать второй по величине экономикой в мире к 2075 году, а ВВП страны вырастет до 52,5 триллиона долларов. Об этом говорится в отчете инвестиционного банка Goldman Sachs.

«В течение следующих двадцати лет коэффициент зависимости (соотношений между населением трудоспособного возраста и количеством детей и пожилых людей — прим. «Ленты.ру») в Индии будет одним из самых низких среди экономик региона», — предсказал экономист Goldman Sachs Research по Индии Сантану Сенгупта. В стране становится пропорционально больше взрослых, которые в состоянии содержать молодежь и пенсионеров, что даст возможность нарастить производственные мощности, расширить сферу услуг и развивать инфраструктуру.

По мнению банка, еще одним определяющим фактором экономического роста станет прогресс в области технологий и инноваций. Индийская неправительственная торговая ассоциация Nasscom ожидает, что к концу 2023 года доходы технологической отрасли увеличатся на 245 миллиардов долларов. Согласно отчету, этот рост будет обеспечен за счет информационных технологий, управления бизнес-процессами и программных продуктов.

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Также повлияют на развитие страны капиталовложения, считают в Goldman Sachs. На фоне благоприятных демографических показателей норма сбережений в Индии, вероятно, увеличится за счет снижения коэффициента зависимости, роста доходов и развития финансового сектора. Это сделает капитал доступным для стимулирования дальнейших инвестиций, сказано в отчете.

Возможной угрозой для прогноза экономического роста Индии был назван уровень участия в рабочей силе, который снизился за последние 15 лет. Эксперты подчеркивают, что роль женщин в рабочей силе значительно ниже, чем у мужчин, только 20 процентов всех женщин трудоспособного возраста страны имеют работу.

В настоящее время Индия является пятой по величине экономикой в мире, уступая Германии, Японии, Китаю и США.

Ранее аналитики Goldman Sachs понизили прогноз роста экономики Китая с 6 до 5,4 процента в 2023 году. После завершения локдаунов, введенных во время пандемии COVID-19, восстановление экономики Китая практически сошло на нет, отметили в банке. «Ни одно восстановление экономики не угасло так быстро, как в Китае», — заявили эксперты.

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