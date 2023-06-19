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14:06, 19 июня 2023Экономика

Развитие китайской экономики оказалось под угрозой

Reuters: Goldman Sachs понизил прогноз роста экономики Китая с 6 до 5,4 процента в 2023-м

Фото: Mark Schiefelbein / AP

После завершения локдаунов, введенных во время пандемии COVID-19, восстановление экономики Китая практически сошло на нет, рассказали аналитики Goldman Sachs. Об этом пишет Reuters.

В новом отчете эксперты банка понизили прогнозы роста реального ВВП Китая в 2023 году с 6 до 5,4 процента и в 2024-м — с 4,6 до 4,5 процента. «Ни одно восстановление экономики не угасло так быстро, как в Китае», — заявили в Goldman Sachs. Причиной ухудшения показателей специалисты называют спад на рынке недвижимости.

Аналитики также считают, что угроза развитию экономического роста страны продолжит сохраняться. Они связали это с тем, что политики «ограничены в предоставлении значимых стимулов экономическими и политическими соображениями».

Другие инвестиционные банки также сократили прогнозы. При этом ожидания Goldman Sachs являются одними из самых оптимистичных на рынке.

На фоне более слабого, чем ожидалось, восстановления Пекин пытается убедить западные страны не прекращать вложения в экономику Китая. Проблемой сейчас остается давление США, безопасность данных и сосредоточенность председателя КНР Си Цзиньпина на вопросах национальной безопасности.

18 июня с визитом в Пекин прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Китайский лидер оценил состоявшуюся беседу представителем США словами «очень хорошо» и отметил, что стороны добились прогресса и достигли договоренностей по некоторым конкретным вопросам.

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    Мария Грушко
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