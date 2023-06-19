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12:07, 19 июня 2023Мир

Си Цзиньпин оценил итоги визита Блинкена словами «очень хорошо»

Председатель КНР Си Цзиньпин: Китай и США достигли договоренностей

Фото: Leah Millis / Reuters

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прокомментировал состоявшуюся беседу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и оценил итоги визита американского политика словами «очень хорошо». Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

По словам Си Цзиньпина, Пекин изложил свою позицию Вашингтону, и стороны согласились совместно реализовывать консенсус, достигнутый на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в 2022 году между ним и президентом США Джо Байденом. «Стороны также добились прогресса и достигли договоренностей по некоторым конкретным вопросам, это очень хорошо», — добавил он.

Также Си Цзиньпин выразил надежду, что визит Блинкена внесет позитивный вклад в стабилизацию американо-китайских отношений.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Пекин 18 июня. Сообщалось, что он пробудет в столице Китая два дня. Это его первая поездка в КНР в качестве главы Госдепа США.

Власти Китая и США договорились в рамках саммита G20 о визите Блинкена в Китай в 2022 году. Странам необходимо бороться с мировым экономическим кризисом и изменением климата, отметил президент США Джо Байден.

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