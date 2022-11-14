Байден и Си Цзиньпин договорились о визите госсекретаря США в Китай

США и КНР на G20 договорились о визите американского госсекретаря Блинкена в Китай

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам двусторонней встречи в рамках саммита G20 договорились, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен совершит официальный визит в Китай, заявили представители Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

«Два лидера договорились, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай в продолжение их дискуссий», — говорится в заявлении Белого дома, опубликованном по итогам встречи первых лиц США и Китая на G20.

Сообщается, что в ходе встречи Байден отметил необходимость сотрудничества США и Китая в борьбе с мировым экономическим кризисом, изменением климата, а также важность совместного решения проблем в сфере здравоохранения и продовольственной безопасности.

В администрации американского президента подчеркивают, что удалось установить договоренность о сохранении контактов в дальнейшем и об «углублении конструктивные усилий» по всем вопросам. В Вашингтоне отметили, что «именно этого ожидает мировое сообщество».

На саммите G20 прошла первая очная встреча Байдена и Си Цзиньпиня с момента инаугурации американского президента в 2018 году. В последний раз они встречались в 2015 году в ходе визита председателя КНР в США.