Си Цзиньпин оценил влияние визита Блинкена в КНР

Си Цзиньпин выразил надежду, что визит Блинкена позитивно повлияет на отношения США и КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин оценил влияние визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, передает РИА Новости со ссылкой на китайский МИД.

«Председатель Си сказал, что взаимодействие между государствами всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности. Выразил надежду на то, что визит госсекретаря Блинкена внесет позитивный вклад в стабилизацию американо-китайских отношений», — заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Ранее власти Китая и США договорились в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) о визите Блинкена в Китай. Странам необходимо бороться с мировым экономическим кризисом и изменением климата, отметил президент США Джо Байден.