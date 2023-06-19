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11:51, 19 июня 2023Мир

Си Цзиньпин оценил влияние визита Блинкена в КНР

Си Цзиньпин выразил надежду, что визит Блинкена позитивно повлияет на отношения США и КНР

Фото: Leah Millis / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин оценил влияние визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, передает РИА Новости со ссылкой на китайский МИД.

«Председатель Си сказал, что взаимодействие между государствами всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности. Выразил надежду на то, что визит госсекретаря Блинкена внесет позитивный вклад в стабилизацию американо-китайских отношений», — заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Ранее власти Китая и США договорились в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) о визите Блинкена в Китай. Странам необходимо бороться с мировым экономическим кризисом и изменением климата, отметил президент США Джо Байден.

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    Анастасия Заикина
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