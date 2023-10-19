Китайская экономика замедлилась

Темпы роста ВВП Китая замедлились до 4,9 процента по итогам третьего квартала

По итогам третьего квартала экономика Китая выросла на 4,9 процента в годовом выражении. Однако значение июля-сентября оказалось на 1,4 процента ниже показателя апреля-июня, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Во втором квартале темпы роста китайского ВВП составили 6,3 процента и стали наибольшими в этом году. Таким образом, этот показатель КНР к концу сентября оказался вблизи уровня января-марта в 4,5 процента, уточнили в ведомстве.

Годового прироста в третьем квартале удалось достичь во многом благодаря увеличению объемов промышленного производства на 4,5 процента к концу сентября, а также наращиванию оборотов розничной торговли. Объемы этого вида продаж в азиатской стране в годовом выражении выросли на 5,5 процента.

При этом по итогам первых девяти месяцев 2023 года ВВП азиатского государства увеличился на 5,2 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го. На этом фоне аналитики полагают, что к концу декабря властям КНР удастся достичь целевого показателя роста экономики в пять процентов.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в третьем квартале экономические рост Китая превысил ожидания аналитиков. Те предполагали, что ВВП КНР увеличится на 4,4 процента, что оказалось на 0,5 процента ниже официальных данных. Этому способствовал рял факторов, включая усиление деловой активности в ключевых секторах китайской экономики — розничной торговле и промпроизводстве.