Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:43, 19 октября 2023Экономика

Китайская экономика замедлилась

Темпы роста ВВП Китая замедлились до 4,9 процента по итогам третьего квартала

Фото: Tingshu Wang / Reuters

По итогам третьего квартала экономика Китая выросла на 4,9 процента в годовом выражении. Однако значение июля-сентября оказалось на 1,4 процента ниже показателя апреля-июня, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Во втором квартале темпы роста китайского ВВП составили 6,3 процента и стали наибольшими в этом году. Таким образом, этот показатель КНР к концу сентября оказался вблизи уровня января-марта в 4,5 процента, уточнили в ведомстве.

Годового прироста в третьем квартале удалось достичь во многом благодаря увеличению объемов промышленного производства на 4,5 процента к концу сентября, а также наращиванию оборотов розничной торговли. Объемы этого вида продаж в азиатской стране в годовом выражении выросли на 5,5 процента.

Материалы по теме:
Экономику Китая ждут проблемы. Почему эпоха быстрого роста подошла к концу и что это значит для России?
Экономику Китая ждут проблемы. Почему эпоха быстрого роста подошла к концу и что это значит для России?
29 августа 2023
Великая китайская безработица. Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
Великая китайская безработица.Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
12 августа 2023

При этом по итогам первых девяти месяцев 2023 года ВВП азиатского государства увеличился на 5,2 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го. На этом фоне аналитики полагают, что к концу декабря властям КНР удастся достичь целевого показателя роста экономики в пять процентов.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в третьем квартале экономические рост Китая превысил ожидания аналитиков. Те предполагали, что ВВП КНР увеличится на 4,4 процента, что оказалось на 0,5 процента ниже официальных данных. Этому способствовал рял факторов, включая усиление деловой активности в ключевых секторах китайской экономики — розничной торговле и промпроизводстве.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    СКР начал расследование расправы над сыном и тещей основателя «Парка Горького»

    Названа предварительная причина убийства родственников Намина в Подмосковье

    Врач предупредила о возможных трудностях с зачатием ребенка в холодное время года

    58-летняя Элизабет Херли показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов

    Китайская экономика замедлилась

    Премьер Великобритании прибыл в Израиль

    В вышедшего из тюрьмы после 16 лет заключения невиновного выстрелил полицейский

    Минздрав заявил об увеличении числа пожилых россиян

    Пивший водку литрами бывший муж Памелы Андерсон рассказал о годе трезвости

    Московские врачи впервые в истории повторно пересадили легкие пациенту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости