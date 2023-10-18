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10:34, 18 октября 2023Экономика

Темпы роста второй экономики мира превзошли ожидания

Экономика Китая выросла на 4,9 процента по итогам третьего квартала

Фото: Ng Han Guan / AP

По итогам третьего квартала темпы роста китайской экономики составили 4,9 процента в годовом выражении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР.

Опрошенные агентством аналитики предполагали увеличение показателя лишь на 4,4 процента. Таким образом, темпы роста экономики КНР в июле-сентябре превысили ожидания экспертов на 0,5 процента благодаря усилению деловой активности в розничной торговле и промышленном секторе.

Несмотря на это, в сравнении со вторым кварталом темпы роста ВВП азиатской страны оказались не такими высокими. В апреле-июне вторая экономика мира увеличилась на 6,3 процента. В итоге к началу октября темпы роста фактически вернулись к показателю первого квартала в 4,5 процента.

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Главный экономист Pinpoint Asset Management Чживэй Чжан предположил, что правительству Китая удастся достичь целевого показателя роста ВВП в пять процентов по итогам 2023 года без стимулирующих мер в четвертом квартале. «Внимание правительства и рынка переключится на перспективы роста на следующий год», — заключил он.

В начале октября аналитики одного из крупнейших финансовых конгломератов — Citigroup — заявили, что экономика Китая достигла циклического дна. На этом фоне эксперты повысили свой прогноз по темпам роста ВВП азиатской страны до пяти процентов к концу декабря. Предыдущая оценка подразумевала увеличение на 4,7 процента. Рост ожиданий во многом оказался связан с увеличением деловой активности в ключевых секторах экономики КНР, включая сферу услуг и промышленное производство.

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    Анатолий Акулов
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