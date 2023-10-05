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16:02, 5 октября 2023Экономика

Экономика Китая достигла циклического дна

Citi: экономика Китая достигла циклического дна и вырастет на 5% к концу года

Фото: Andy Wong / AP

Аналитики одного из крупнейших финансовых конгломератов — Citigroup — заявили, что экономика Китая достигла циклического дна. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на экономистов организации во главе с Юй Сянжуном.

Эксперты повысили свой прогноз по темпам роста ВВП азиатской страны до пяти процентов к концу декабря. Предыдущая оценка подразумевала увеличение на 4,7 процента. Аналитики полагают, что властям Китая удастся достичь целевого показателя экономического роста в этом году на фоне увеличения деловой активности в ключевых секторах, включая сферу услуг и промышленное производство.

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В Citigroup отметили, что на пересмотр оценки повлияли в том числе меры господдержки проблемного сектора недвижимости. Кроме того, аналитики допустили постепенное восстановление объемов экспорта китайской продукции на фоне роста производственной активности в азиатской стране.

Ранее опрошенные Bloomberg экономисты также сошлись во мнении, что Китаю удастся достичь целевого показателя экономического роста в пять процентов к концу 2023 года. При этом в отличие от экспертов Citi, напротив, понизили прогноз по темпам увеличения ВВП страны с 5,1 до 5 процентов. На изменение оценки экономистов повлияли сохраняющиеся проблемы в сфере недвижимости и наращивание долгов в корпоративном секторе.

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    Анатолий Акулов
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