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13:54, 27 сентября 2023Экономика

Китайской экономике предрекли замедление

Bloomberg: экономисты снизили прогноз по темпам роста экономики Китая до 5%

Фото: David Kirton / Reuters

К концу 2023 года темпы роста экономики Китая замедлятся до пяти процентов против ранее ожидаемого 5,1 процента. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса аналитиков.

На изменение оценки экономистов повлияли сохраняющиеся проблемы в сфере недвижимости и наращивание долгов в корпоративном секторе вопреки мерам господдержки со стороны местных властей. «Все эти факторы могут направить экономику на более низкую траекторию (роста — прим. «Ленты.ру»)», — пришли к выводу эксперты.

Несмотря на снижение прогноза, большинство экспертов сошлись во мнении, что правительству КНР удастся достичь целевого показателя роста ВВП во второй половине 2023 года. Этому будет способствовать ряд факторов, включая замедление падения экспорта, постепенное восстановление деловой активности в производственном секторе и стабильный спрос местных домохозяйств на ипотечные кредиты.

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В то же время большинство опрошенных экономистов сошлись во мнении, что дальнейшие темпы роста китайской экономики будут во многом зависеть от ситуации на местном рынке недвижимости. Продолжающийся в этом секторе долговой кризис они назвали самой большой проблемой для КНР. На этом фоне бывший советник руководства Народного банка КНР Ли Даокуй заявил, что восстановление рынка недвижимости может занять до года.

О постепенном выходе из кризиса китайской экономики сообщалось еще в середине сентября. Опубликованные Государственным статистическим бюро КНР данные о состоянии национальной экономики по итогам августа тогда продемонстрировали восстановление роста промышленности на 4,5 процента в годовом выражении и увеличение объемов розничных продаж на 4,6 процента. Кроме того, за последний месяц лета объемы промпроизводства в стране подскочили на 2,3 процента, обрабатывающей промышленности — на 5,4 процента.

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    Анатолий Акулов
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