В сети высмеяли «выпускающего треки со скоростью Гнойного» Оксимирона

Рэпер Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон, опубликовал в Twitter в пятницу, 29 сентября, клип на трек «Машина прогресса», записанный с хип-хоп-исполнителем Ка-тетом. Это уже четвертый релиз музыканта за сентябрь — до этого Оксимирон ничего не выпускал полтора года.

Интернет-пользователи удивились внезапной активности рэпера.

«Окси начал делать треки со скоростью Гнойного. Но с качеством Окси!» — написал подписчик рэпера Павел Даниленко.

— ты знаешь? я не знаю (@rosoooon) 29 сентября 2017, 04:12

«Есть один вопрос: зачем выпускать три трека за одну неделю», — отметил @dantok2.

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Ранее в сентябре Оксимирон выпустил первый за полтора года трек «Биполярочка», в котором намекнул на проигранный рэперу Гнойному (настоящее имя Вячеслав Машнов) баттл. Музыкант вместе с хип-хоп-исполнителем Маркулом также снялся в клипе на песню Fata Morgana и поучаствовал в записи песни рок-группы «Би-2».

В августе Оксимирон проиграл в рэп-баттле Гнойному со счетом 0:5.