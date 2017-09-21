В новом клипе Оксимирона вскрыли, заминировали и отправили взрывать робопаука

Рэпер Маркул выпустил клип на совместную с Оксимироном песню Fata Morgana. Видео появилось в официальном канале Оксимирона в YouTube.

По сюжету клипа Маркул похищает начиненную взрывчаткой черепаху из автомобиля с мертвецом. Оксимирон, в свою очередь, лежит на столе патологоанатома, где ему делают вскрытие и минируют грудную клетку. В финале оба рэпера едут в направлении нависающего над Москвой будущего робопаука гигантских размеров.

Маркул является клиентом концертного агентства Booking Machine, которое возглавляет Оксимирон. В 2017 году у него вышел альбом Tranzit.