Культура
 

Названы 69 самых эротических песен про секс

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Музыкальное издание NME представило список из 69 наиболее эротических композиций. Полный рейтинг опубликован во вторник, 14 февраля.

На первой строчке оказался трек Make It Wit Chu группы Queens of the Stone Age. Название песни переводится как «сделать это с тобой». Второе место заняла композиция Gett Off певца Принса. Замыкает тройку Let's Get It On американца Марвина Гэя.

В первую десятку также вошли треки таких исполнителей, как Бейонсе и Ники Минаж, Spice Girls, Донны Саммер, Мадонны и Сержа Генсбура и Джейн Биркин.

Замыкает рейтинг песня Peaches («Персики») британского рок-коллектива The Stranglers.

«Приглуши свет, включи стерео. У нас вечеринка для двоих — и ты, блаженный читатель, прекрасный читатель, в списке гостей», — написали составители списка.

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