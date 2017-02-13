Purple Rain Принса перевыпустят с неизданными песнями

Студия Warner Bros. анонсировала переиздание классического альбома Purple Rain американского певца Принса. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает Fact.

В релиз, помимо оригинальных треков, войдут прежде неизданные композиции музыканта, а также видеозаписи с его выступлений в Paisley Park.

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Выход пластинки намечен на 9 июня.

Впервые планы выпустить переиздание появились еще до смерти Принса, в 2014 году, и были согласованы с певцом. Релиз планировалось приурочить к 30-летию с момента выхода альбома Purple Rain.

Принс Роджерс Нельсон умер в 2016-м в возрасте 57 лет.

В 2005 году имя Принса было занесено в Зал славы рок-н-ролла. Его самым прославленным диском считается Purple Rain (1984 год), он регулярно входит в списки лучших альбомов эпохи рок-н-ролла. Певец является лауреатом премий «Грэмми», «Оскар» и «Золотой глобус».