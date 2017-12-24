Брат Мадонны вернулся домой после семи лет бомжевания и запоя

61-летний брат певицы Мадонны Энтони Чикконе вернулся в дом к своим родственникам после семи лет асоциального образа жизни. Об этом пишет The Sun.

Брат знаменитости жил на улице и ночевал под мостом в Мичигане. Мадонна неоднократно предлагала ему свою помощь, но он всякий раз отвергал ее. Энтони выгнали из дома, когда застали его пьющим вино в семейном винограднике прямо из чанов.

«Мой отец был бы очень счастлив, если бы я погиб от переохлаждения. Если бы я умер, моя семья, возможно, даже не узнала бы об этом», — рассказывал родственник знаменитости в интервью еще в 2011 году.

Сейчас другой брат Мадонны Кристофер сообщил, что Энтони вернулся домой. Он прошел курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости.

Мадонна (урожденная Луиза Чикконе) — американская певица, танцовщица, продюсер, детский писатель. По версии журнала Forbes, одна из самых влиятельных женщин-музыкантов в мире.

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