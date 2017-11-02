Мадонна шокировала соцсети полетом в экономклассе

Один из пассажиров рейса Лондон — Лиссабон выложил в сети фотографию, на которой, как он утверждает, запечатлена певица Мадонна. Очевидца удивило, что звезда такой величины летит экономклассом.

Снимок сделан на одном из рейсов Air Portugal. Как сообщает The Daily Mail, с некоторых пор певица живет на три города — Нью-Йорк, где обитает сама, Лондон, где проживает ее старший сын Рокко, и Лиссабон, где ее сын Дэвид обучается в юношеской футбольной академии «Бенфики».

Evening Standard отмечает, что в социальных сетях очень бурно отреагировали на решение поп-идола отказаться от первого класса. Многих это воодушевило. «Можете ли вы себе представить, что садитесь в самолет, а рядом с вами сидит чертова КОРОЛЕВА?! Я просто не могу», — пишет один из них.

«Если бы я сел в самолет, и Мадонна сидела рядом со мной, я бы СОШЕЛ С УМА», — признался другой.

Некоторые изумились тому, что у мировой знаменитости нет собственного самолета.

Кое-кто заметил, что, несмотря на скромные условия, Мадонна все-таки выбила себе преимущество в виде дополнительного пространства для ног впереди нее.

Впрочем, далеко не все поверили в то, что на снимке реальная Мадонна. Некоторые отмечали, что пассажир либо разыграл окружающих, выдав обычную женщину за мировую звезду, либо просто перепутал их, сам о том не подозревая.

Мадонна (Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в США. Она записала 13 альбомов. В декабре 2016-го журнал Billboard признал ее женщиной года. Состояние звезды оценивается более чем в 500 миллионов долларов.