Недоверчивая служба доставки отказалась отдавать Мадонне посылку

Американская поп-певица Мадонна пожаловалась в Twitter, что уже неделю не может получить свою посылку от службы доставки FedEx. По ее словам, в компании не поверили исполнительнице, что это действительно она.

«Когда неделю доказываешь FedEx, что ты действительно Мадонна, но тебе все равно не отдают посылку», — написала артистка. Она прикрепила к твиту селфи с раздраженным лицом.

Певица не стала делиться подробностями того, почему ей отказались отдавать посылку. Сотрудница службы поддержки FedEx отреагировала на пост, пообещав, что попытается разрешить ситуацию.

Мадонна (Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в США. Она записала 13 альбомов. В декабре 2016-го журнал Billboard признал ее женщиной года.