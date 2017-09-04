Бывшая стюардесса прославилась благодаря блогу о самых мерзких пассажирах

СМИ обратили внимание на блог бывшей стюардессы из США Шон Кэтлин (Shawn Kathleen), которая рассказывает о самых неприятных выходках пассажиров. Об этом сообщает CBC News.

Будучи сотрудницей одной из американских авиакомпаний, она начала писать об инцидентах, которые случались с ней во время работы. В 2013 году женщину уволили, и, по ее мнению, это произошло именно из-за блога. Позднее она параллельно начала вести Instagram-аккаунт, где публиковала фотодоказательства непристойного поведения пассажиров.

#FLYINGFEETFRIDAY!! ✈️👣⚰️😂🤦🏼‍♀️🐽🔪🚬🔨🚿✈️ #savageAF 👞👯💁🏽‍♂️#passengershaming #flyingfeet • #lordoftherings #gollum A post shared by Passenger Shaming (@passengershaming) on Sep 1, 2017 at 12:58pm PDT

В основном на снимках запечатлены клиенты, которые любят снимать обувь и ставить голые ступни на подлокотники впереди сидящих людей.

Кэтлин собирает снимки, которые присылают ей бывшие коллеги и фанаты блога, работающие в авиакомпаниях, а также сами пассажиры. Так, на фотографиях запечатлены люди, которые путешествуют с голым торсом, собирают кучи мусора под сиденьем и смотрят порно прямо в полете.

Бывшая стюардесса рассказала, что получает около 50 новых снимков в день. На ее аккаунт в Instagram подписано более 526 тысяч пользователей.

В конце августа полиция прибыла по вызову из-за того, что пару пассажиров застали за занятием сексом на борту самолета американской бюджетной авиакомпании Southwest Airlines. Сотрудники авиакомпании попросили их прекратить половой акт, но те не останавливались.