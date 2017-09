Бывшая стюардесса прославилась благодаря блогу о самых мерзких пассажирах

#FLYINGFEETFRIDAY!! ✈️👣⚰️😂🤦🏼‍♀️🐽🔪🚬🔨🚿✈️ #savageAF 👞👯💁🏽‍♂️#passengershaming #flyingfeet • #lordoftherings #gollum

A post shared by Passenger Shaming (@passengershaming) on Sep 1, 2017 at 12:58pm PDT