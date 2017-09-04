Бывшая стюардесса прославилась благодаря блогу о самых мерзких пассажирах

СМИ обратили внимание на блог бывшей стюардессы из США Шон Кэтлин (Shawn Kathleen), которая рассказывает о самых неприятных выходках пассажиров. Об этом сообщает CBC News.
Будучи сотрудницей одной из американских авиакомпаний, она начала писать об инцидентах, которые случались с ней во время работы. В 2013 году женщину уволили, и, по ее мнению, это произошло именно из-за блога. Позднее она параллельно начала вести Instagram-аккаунт, где публиковала фотодоказательства непристойного поведения пассажиров.
YOU GUYS!!!! It's almost Friday! Stretch that shit out! #thongthursday #thongthongthongthongthong #babymakeyourbootygodunaduna ✈️👙🔥💃🏽🍑 #galleyyoga @sisqo @airplaneseatcovers FTW! 😂👍🏼#STAYINYOUROWNLANE • • • • #passengershaming #flyingfeet #NOPE #airplaneetiquette #frequentflyer #crewlife #sassystew #aviation #cabincrew #avgeek #cabincrewlife #flightattendant #flightattendantlife #stewardess #flightattendantproblems #travel #flightattendants #instapassport #aviationgeek #FAlife #airtravel #travelgram #traveltips #pilot #pilotlife
В основном на снимках запечатлены клиенты, которые любят снимать обувь и ставить голые ступни на подлокотники впереди сидящих людей.
Кэтлин собирает снимки, которые присылают ей бывшие коллеги и фанаты блога, работающие в авиакомпаниях, а также сами пассажиры. Так, на фотографиях запечатлены люди, которые путешествуют с голым торсом, собирают кучи мусора под сиденьем и смотрят порно прямо в полете.
Бывшая стюардесса рассказала, что получает около 50 новых снимков в день. На ее аккаунт в Instagram подписано более 526 тысяч пользователей.
В конце августа полиция прибыла по вызову из-за того, что пару пассажиров застали за занятием сексом на борту самолета американской бюджетной авиакомпании Southwest Airlines. Сотрудники авиакомпании попросили их прекратить половой акт, но те не останавливались.