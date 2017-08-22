Застуканная за сексом в самолете пара отказалась останавливаться

Пару пассажиров застигли за занятием сексом на борту самолета американской бюджетной авиакомпании Southwest Airlines. Об этом сообщает TravelPulse.

Инцидент произошел 19 августа во время рейса из Атланты в Лас-Вегас. Пассажиры обнаружили, что двое их попутчиков занялись любовью, после чего пожаловались стюардессам. Сотрудники авиакомпании попросили пару прекратить половой акт, но те не останавливались.

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«Очевидно, что они просто не могли контролировать себя», — заявил представитель аэропорта Мак-Карран в Лас-Вегасе Майкл Орэм (Michael Oram). По его словам, туристы были поглощены друг другом.

Экипаж уведомил о происходящем диспетчеров воздушной гавани, которые вызвали полицию. После приземления стражи порядка побеседовали с парой, но задерживать их не стали. Никто из пассажиров не пожаловался на своих попутчиков, поэтому полиция не стала предъявлять обвинений. Информация об инциденте была передана в ФБР.

В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) не исключили, что могут заняться расследованием произошедшего. В случае, если окажется, что пара не подчинялась требованиям членов экипажа Southwest Airlines, ей может грозить административное наказание.

В июле стало известно, что пассажир британского лоукостера EasyJet пожаловался на непристойное поведение летевших вместе ним путешественников, которые имитировали половой акт на глазах у окружающих.