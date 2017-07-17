Пассажир EasyJet пожаловался на занимавшуюся сексом пару на борту

Пассажир британской бюджетной авиакомпании EasyJet рассказал о непристойном поведении пары попутчиков на борту лайнера. Такую информацию Гари Пауэр (Gary Power) опубликовал в Facebook.

По словам путешественника, инцидент произошел во время перелета из английского Манчестера в испанский город Аликанте. Сидевшие рядом с ним мужчина и женщина начали имитировать половой акт и мастурбировать, не стесняясь окружающих.

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Как отмечает Паэур, напротив сидели две пожилые туристки с маленькой девочкой, которые всячески пытались отвлечь ее внимание от действий пары. Другой пассажир попросил Пауэра не загораживать ему вид на происходящее.

В комментариях к посту путешественника сотрудники EasyJet посоветовали отправить им через Facebook личное сообщение, чтобы они могли разобраться в ситуации. Представитель перевозчика заявил, что никто не уведомлял персонал авиакомпании о неподобающем поведении пассажиров рейса, которые был выполнен 10 июля, пишет Daily Mail.

Ранее стало известно о том, что летевший рейсом британской авиакомпании Virgin Atlantic турист снял на видео пару попутчиков, уединившихся в туалете лайнера во время перелета из Лондона в Майами.