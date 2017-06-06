Пассажиры выпрыгнули из самолета в Австралии из-за записки в туалете лайнера

Пассажиров самолета в Австралии эвакуировали из-за найденной в салоне записки с угрозами. Об этом сообщает пресс-служба полицейского управления в штате Новый Южный Уэльс, где и произошел инцидент.

Во вторник, 6 июня, силовики в австралийском городе Олбери получили информацию, что в туалете на борту направляющегося из Сиднея лайнера авиакомпании Virgin Australia обнаружено упомянутое послание. Полицейские встретили воздушное судно в аэропорту и эвакуировали находившихся в нем людей.

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Как передает телеканал Sky News Australia, туристам не разрешили взять с собой вещи. Кроме того, им не были предоставлены ни обычный трап, ни аварийный надувной, из-за чего людям пришлось выпрыгивать из лайнера с высоты более метра. Путешественники покинули воздушное судно менее чем за пять минут. По данным портала Airlive, этим рейсом летели 42 человека.

В полиции заявили, что арестовали одного из пассажиров — 30-летнего мужчину, личность которого не раскрывается. Путешественника обвинили в том, что он оставил в самолете записку, в которой угрожал смертью и тяжкими увечьями другим людям. Ему также инкриминировали ложное сообщение об опасности.

О чем конкретно шла речь в послании, не уточняется. Туриста выпустили под залог, он должен предстать перед судом 4 июля.

В январе стало известно, что агенты ФБР арестовали пассажира американской авиакомпании United Airlines из-за написанной им записки о бомбе в самолете.