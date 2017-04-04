Пассажиров самолета эвакуировали из-за подозрительного мужчины

Пассажиров лайнера гонконгской авиакомпании Cathay Pacific эвакуировали из-за подозрительного мужчины на борту. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает британская газета Metro.
Инцидент произошел днем ранее, 3 апреля, в лондонском аэропорту Хитроу, перед отправлением самолета в Гонконг. Среди пассажиров на борту воздушного судна оказался человек, у которого обнаружили проблемы с документами.
В итоге он был арестован по подозрению в незаконном нахождении в «чистой зоне» воздушной гавани (территории после пунктов таможенного и паспортного контроля). Мужчину доставили в один из полицейских участков Лондона.
Всех пассажиров немедленно вывели из самолета, после чего полицейские занялись проверкой салона лайнера. Спустя примерно полтора часа путешественникам позволили вернуться на борт воздушного судна.
В понедельник, 3 апреля, в петербургском аэропорту Пулково задержали пассажира, угрожавшего взорвать самолет.