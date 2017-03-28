ЕСПЧ обязал Россию выплатить беженцам 95 тысяч евро за жизнь в Шереметьево

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия должна выплатить в общей сложности 95 тысяч евро четырем беженцам, жившим в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. Об этом во вторник, 28 марта, сообщается на сайте ЕСПЧ.

В сумму входит сама компенсация в 81 тысячу евро, а также возмещение каждому из истцов судебных издержек в размере 3,5 тысячи евро.

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Как установил ЕСПЧ, мигранты из Ирака, Сирии, Сомали и частично признанного Государства Палестина прожили в транзитной зоне Шереметьево длительные сроки, от пяти месяцев до двух лет. Все они обратились к российским властям за получением статуса беженца, но получили отказ. Суд пришел к выводу, что пребывание мужчин в транзитной зоне аэропорта фактически приравнивалось к лишению свободы.

Кроме того, в ЕСПЧ посчитали, что проживание в воздушной гавани, где беженцы даже не имели возможности принять душ, нарушает статью 3 Европейской конвенции о защите прав человека («Запрет на бесчеловечное или унижающее достоинство обращение»).

В итоге мигранты из Ирака и Сирии при помощи ООН попали в Данию и Швецию соответственно. Выходец из Палестины улетел в Египет, а уроженец Сомали вернулся в свою страну.

В январе стало известно о женщине, которая восемь лет прожила в международном аэропорту Сингапура.