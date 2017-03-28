Шереметьево закроет на реконструкцию один из терминалов

Московский аэропорт Шереметьево в субботу, 1 апреля, закроет на реконструкцию терминал С. Об этом сообщается в пресс-релизе воздушной гавани, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 28 марта.

Выполняемые из этого здания рейсы переведут в зоны E и F. По этой причине в терминале E в конце апреля откроют новые стойки регистрации пассажиров.

Материалы по теме Ваш рейс отменяется Что нужно знать, отправляясь в путешествие самолетом

Терминал С планируют в 2019 году объединить со строящимся терминалом В, открытие которого намечено на 2018 год. Это расширит пропускную способность Шереметьево в целом, отметили представители аэропорта.

Терминал С был открыт в марте 2007 года. Расположенная в северной части Шереметьево зона обслуживает преимущественно международные чартеры. В терминале площадью 40 тысяч квадратных метров установлены 30 стоек регистрации и 36 кабинок паспортного контроля.

В начале марта Шереметьево вошел в пятерку лучших в Европе воздушных гаваней по версии Международного совета аэропортов.

