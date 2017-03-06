Аэропорты Сочи и Шереметьево включили в список лучших в Европе

Международный аэропорт Сочи и московский Шереметьево вошли в пятерку лучших в Европе воздушных гаваней по результатам исследовательской программы ASQ (Airport Service Quality) Международного совета аэропортов (ACI). Об этом сообщается в пресс-релизе Шереметьево, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 6 марта.

Авигавань Сочи заняла первое место в европейском списке, Шереметьево досталась вторая строчка. Третью позицию поделили между собой Дублинский аэропорт, аэропорт Мальты, аэропорт Порту (Португалия) и воздушная гавань Цюриха.

ASQ — всемирная программа опроса пассажиров в воздушной гавани в день их перелета. Каждый год проект охватывает 600 тысяч человек в 84 странах.

Исследование определяет мнение путешественников по 34 ключевым индикаторам деятельности аэропортов, включая доступность, регистрацию, досмотр безопасности, туалеты, магазины и рестораны, общую атмосферу.

В июле 2016 года Шереметьево вошел в десятку самых романтичных аэропортов Европы. Речь шла о воздушных гаванях, где чаще всего встречаются друг с другом пользователи французского приложения для знакомств Happn.

