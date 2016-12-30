Пассажиры в Шереметьево столкнулись с огромными очередями

В московском аэропорту Шереметьево в пятницу, 30 декабря, возникли гигантские очереди. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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По словам пассажиров, им приходится ждать сдачи багажа и получения посадочных талонов по несколько часов. Наибольшие очереди наблюдаются в терминале D, у стоек с 50-й по 90-ю, где регистрируются вылетающие за рубеж туристы. По оценке корреспондента «Ленты.ру», там скопилось порядка 800 человек.

На остальных стойках в Шереметьево очереди значительно меньше. У пунктов самостоятельной регистрации багажа для пассажиров «Аэрофлота» их нет.

Эксперты турсервиса Aviasales спрогнозировали, что на 30 декабря придется пик загрузки столичных аэропортов в предпраздничные и новогодние дни. Число пассажиров в авиагаванях в пятницу возрастет примерно на 20 процентов в сравнении с другими упомянутыми датами.