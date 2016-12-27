В ходе эвакуации из самолета в аэропорту Гоа пострадали 12 человек

Самолет авиакомпании Jet Airways выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в индийском штате Гоа, в ходе эвакуации из воздушного судна пострадали 12 человек. Об этом перевозчик сообщил в своем официальном Twitter.

Инцидент произошел во вторник, 27 декабря, в международном аэропорту Даболим. Направлявшийся в Мумбай лайнер со 154 пассажирами и 7 членами экипажа съехал с ВПП во время подготовки к взлету.

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Все находившиеся на борту люди были эвакуированы. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, отметили в авиакомпании.

По информации издания Daily News and Analysis, повреждения получили, по меньшей мере, 15 человек. В связи с ЧП аэропорт Даболим будет закрыт до 12:30 по местному времени (10:00 мск). Причины происшествия устанавливаются.

В ночь на среду, 21 декабря, в аэропорту Екатеринбурга выкатилось за пределы ВПП воздушное судно, следовавшее на остров Пхукет в Таиланде. После этого девять пассажиров с данного рейса отказались лететь в пункт назначения.

