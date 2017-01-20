ФБР арестовало авиапассажира из-за поддельной записки о бомбе в самолете

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) арестовали пассажира американской авиакомпании United Airlines из-за написанной им записки о бомбе в самолете. Об этом сообщает газета The Denver Post.

Если 20-летний Кэмерон Корт (Cameron Korth) будет признан виновным, ему грозит до десяти лет тюремного заключения и штраф в сумме до 250 тысяч долларов.

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Инцидент произошел во время рейса из города Сан-Диего (Калифорния) в Денвер (Колорадо). Корт показал бортпроводникам записку, которую якобы нашел в туалете самолета. В сообщении говорилось, что лайнер заминирован. Автор послания также предупреждал пилотов, чтобы они не пытались посадить воздушное судно.

Экипаж известил об инциденте диспетчеров в аэропорту Денвера, а также ФБР. По приземлении лайнер обыскали полицейские с собаками, но никаких взрывчатых веществ не нашли.

Агенты ФБР попросили Корта написать о том, что произошло в самолете. В итоге они выяснили, что почерки пассажира и автора записки о бомбе совпадают. Силовики узнали, что молодой человек создал сообщение, когда сидел в своем кресле, а затем отнес его в уборную.

В конце декабря 2016 года лайнер, летевший из Испании в Польшу, экстренно сел в Праге. Причиной стал пассажир, который угрожал взорвать бомбу на борту воздушного судна.

