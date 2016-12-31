Летевший в Варшаву самолет приземлился в Праге из-за угрозы взрыва

Пассажирский самолет, летевший из Испании в Польшу, совершил экстренную посадку в Праге из-за угрозы взрыва на борту. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает Reuters.

На борту Boeing 737 польской авиакомпании Enter Air, следовавшего по маршруту Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Канарские острова) — Варшава, находились 168 человек — 162 пассажира и шесть членов экипажа, передает РИА Новости. Во время полета один из пассажиров начал угрожать, что приведет в действие взрывное устройство, сообщает ТАСС. Экипаж принял решение об экстренной посадке лайнера.

После приземления в аэропорту Вацлава Гавела полиция задержала предполагаемого преступника. Им оказался гражданин Польши. Самолет отогнали на спецстоянку, пассажиры были эвакуированы.

Глава МВД Чехии Милан Хованец подтвердил информацию об инциденте на борту. При этом не уточнил, было ли у задержанного взрывное устройство. Он заявил, что «ситуация находится под контролем». Хованец отказался расценивать произошедшее как угрозу теракта.