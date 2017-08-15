Пассажира оштрафовали за отказ убрать столик в самолете

Видео: Oğuz Doğan II / Facebook

Пассажира казахстанской авиакомпании Air Astana наказали за отказ убрать откидной столик перед посадкой лайнера. Видео произошедшего с ним инцидента Огуз Доган (Oğuz Doğan) опубликовал в Facebook.

В ролике стюардесса на русском языке говорит пассажиру, что он нарушает правила и передает ему письмо-предупреждение. Она также заявляет, что вызовет полицию на борт лайнера, после чего уходит. Доган отвечает ей на казахском.

Как уточняет агентство Sputnik Kazakhstan, инцидент произошел в понедельник, 14 августа, в ходе рейса Астана — Алма-Ата. Во время снижения самолета один из пассажиров Air Astana отказался закрепить откидной столик. В пресс-службе перевозчика пояснили, что это требование обусловлено соображениями безопасности. «Невыполнение данного правила может привести к травмам, поэтому оно должно соблюдаться неукоснительно», — подчеркнули в Air Astana.

Представители авиакомпании также рассказали, что стюардессы обращались с подобной просьбой к пассажиру на трех языках. Однако он на казахском требовал, чтобы к нему подошла старшая бортпроводница, которая в тот момент была занята. В итоге путешественник был оштрафован, конкретная сумма не называется. Сам Доган написал в Facebook, что после приземления в Алма-Ате он был доставлен в полицию.

