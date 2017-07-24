«Победа» пообещала строго наказывать пассажиров за курение на борту

Лайнер бюджетной авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку в Москве из-за закурившего на борту пассажира. Об этом говорится в пресс-релизе лоукостера, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Инцидент произошел в пятницу, 21 июля, во время рейса Махачкала — Санкт-Петербург. Из-за нарушителя самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково. Путешественника передали сотрудникам полиции, после чего воздушное судно продолжило путь.

Материалы по теме Перелет с сюрпризом 15 секретов авиапутешествий, о которых вы не знали

Задержка рейса составила примерно полчаса. «Победа» намерена взыскать с этого туриста понесенные из-за вынужденной посадки расходы на топливо, обслуживание рейса во Внуково, компенсацию другим пассажирам и прочие траты.

Кроме того, перевозчик решил ужесточить меры по борьбе с курением на борту из-за увеличения количества таких происшествий. С начала 2017 года было зафиксировано почти 30 подобных случаев.

В сентябре 2016 года двух россиян задержали в Катаре за использование электронных сигарет в самолетах авиакомпании Qatar Airways. Путешественников отпустили после уплаты штрафа в 80 долларов с каждого.