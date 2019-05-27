Финские учителя пожаловались на Рамадан

Финские школьные учителя пожаловались, что суровые правила исламского поста в священный месяц Рамадан негативно сказываются на успеваемости учеников-мусульман. Об этом 21 мая рассказала газета Suomi Kuvalehti, а 27 мая на публикацию обратило внимание издание Sputnik News.

Педагоги выразили озабоченность из-за того, что дети голодают в течение всего учебного дня и от этого теряют концентрацию. Голод заставляет их сильнее чувствовать тревогу из-за контрольных работ, что влияет на дисциплину в классах.

Администрация школы в городе Тампере, где 40 процентов детей — мигранты, пожаловалась на то, что 60 учеников соблюдают пост, несмотря на предписания не делать этого и многочисленные обращения к их родителям. Известно, что некоторые ученицы уже в девятилетнем возрасте носят покрывающий волосы платок и постятся.

Кроме того, сообщила газета, детям из магометанских семей в течение дня полагается дополнительная 15-минутная перемена для молитвы и питья воды: из-за этого у остальных школьников может формироваться мнение о них как о привилегированных членах общества.

«Школы играют большую роль в интеграции мусульман в финское общество. Свободу вероисповедания нужно поддерживать, но правила должны быть одинаковы для всех. Нельзя искать преференций, используя Рамадан и молитвы», — прокомментировал этот вопрос представитель профсоюза учителей Финляндии Пайви Лихикайнен (Päivi Lyhykäinen).

Из 5,5 миллиона жителей Финляндии примерно 2,7 процента исповедуют ислам. В месяц Рамадан им предписывается ничего не есть в течение светового дня. Исключение делается для больных, старых, путешествующих, а также для женщин на время менструации, беременности и кормления грудью.

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