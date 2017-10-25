Охранники немецких центров для беженцев стали склонять подопечных к проституции

Охранники немецких центров временного содержания беженцев склоняют мигрантов — в том числе несовершеннолетних — к проституции. Об этом стало известно из выпуска программы Frontal 21 телеканала ZDF.

Как утверждают корреспонденты ZDF, внутри лагерей есть целые сутенерские сети, и именно охранники этих заведений впервые предлагают подопечным попробовать этот вид заработка. «От 16 и старше, и чем моложе, тем дороже», — рассказал один из работников такого лагеря. По его словам, особенно высок спрос на мигрантов-мужчин.

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Слухи о сутенерстве подтвердил 20-летний афганский мигрант. Его прошение о предоставлении убежища было отвергнуто, и он не знал, что делать, пока к нему не обратился охранник: «За секс с женщиной можно получить 30 евро, иногда даже 40». Афганец согласился, потому что ему были нужны деньги.

Расследовать изложенные журналистами факты потребовала сотрудница берлинского главного управления по интеграции и социальным вопросам Эльке Брайтенбах. Власти уже запланировали проведение обучающих семинаров для работников лагерей, чтобы они могли распознать признаки издевательств над беженцами.