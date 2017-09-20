Афганские беженцы по очереди изнасиловали немецкую школьницу

Полиция Баварии задержала троих беженцев из Афганистана, подкарауливших и изнасиловавших 16-летнюю школьницу в одном из пригородов Мюнхена. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Случай произошел в городке Хёэнкирхен-Зигертсбрунн. Афганцы набросились на девушку, двое из них успели надругаться над ней, а третьего спугнул случайный свидетель. Воспользовавшиеся вертолетом полицейские схватили злоумышленников, ими оказались молодые люди 17, 18 и 27 лет. Впоследствии оказалось, что все они были пьяны.

16 сентября сообщалось, что полиция немецкого города Дессау арестовала четырех просителей убежища из Эритреи, подозреваемых в жестоком изнасиловании 56-летней жительницы страны. Она занималась сбором бутылок в центре города, когда к ней подошли молодые люди, пообещавшие показать, где можно найти много бутылок. Они заманили ее в здание бывшей школы, где женщина подверглась изнасилованию.