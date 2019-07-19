Расизму Трампа найдено новое доказательство

Дональд Трамп и до президентства делал дискриминационные заявления в адрес национальных меньшинств. Об этом сообщает проект The Indy 100 издания The Independent.

Автор публикации ссылается на видео обсуждения в Конгрессе США в октябре 1993 года. Отмечается, что тогда Трамп в пренебрежительной манере отозвался о конкурентах по бизнесу казино, которые были этническими индейцами. Он стал отвергать возможность их отношения к коренному населению США.

«Для меня они не похожи на индейцев, и они не похожи на индейцев для самих индейцев. Это может быть политически корректным или неполиткорректным, но много людей смеются над этим. Съездите в Коннектикут (штат-родина для нескольких племен американских индейцев — прим. «Ленты.ру») и посмотрите», — говорил Трамп.

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15 июля американский лидер опубликовал пост, в котором заявил, что «"прогрессивные" женщины-демократы из Конгресса, которые изначально были выходцами из стран, правительства которых являются полной и тотальной катастрофой, (...) теперь громко и злобно рассказывают народу Соединенных Штатов, самой великой и могущественной нации, о том, каким должно быть наше правительство». Кроме того, он предложил им вернуться обратно и помочь своим государствам. После этого Трампа обвинили в расизме в The New York Times и других крупных СМИ.

В феврале бывший юрист Трампа Майкл Коэн, выступая перед комитетом палаты представителей Конгресса США по наблюдению и реформам, заявил, что американский президент — расист, презирающий чернокожих. Коэн также рассказал, что однажды, когда он ехал с Трампом по неблагополучному району в Чикаго, тот сказал, что только чернокожие могут так жить, а также добавил, что афроамериканцы не станут за него голосовать, потому что слишком тупы для этого.

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